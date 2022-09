Corse : Une formation professionnelle rémunérée pour créer son entreprise

Après une première session réussie, la Coopérative d’Initiative Jeunes de Corse propose une nouvelle formation à destination des demandeurs d’emploi ayant un projet d’entreprise, au sein de son éco-incubateur MUFRA .

Cette initiative, soutenue par le pacte régional d'investissement dans les compétences de la Collectivité de Corse , propose aux bénéficiaires de suivre la formation reconnue nationalement « Entrepreneur de la TPE ».



Cette formation se déroule sur trois mois seulement et elle alterne entre des cours collectifs, des formations individuelles et personnalisées ainsi que des tests grandeur nature sur le terrain. « Dès leur entrée dans la formation, les entrepreneurs signent un Contrat d’ Appui au Projet d’Entreprise communément appelé contrat CAPE, explique Julie Prosperi en charge de la formation. Ce contrat leur permet de conserver leur statut social et ne leur enlève aucun droit par ailleurs. En revanche, l’avantage du CAPE est que dès sa signature, le bénéficiaire peut utiliser notre numéro de SIRET et assurance professionnelle afin de tester réellement son projet, c’est-à-dire qu’il pourra facturer à des clients ».



La formation propose toutes les étapes de la création d’entreprise : le s avoir êtr e du chef d’entreprise, l’étude de marché, le business model canva , les statuts juridiques, la facturation, le développement durable RSE, la communication, le marketing , le démarchage commercial, etc. À l’issue des trois mois, les porteurs de projet peuvent s’ ils le souhaitent présenter la certification Entrepreneur de la TPE , équivalent Bac+3. Ils peuvent également continuer à être suivis par la coopérative et tester leur projet s’ils ont besoin de davantage de soutiens et de temps pour se développer. « Cette formation est gratuite pour les demandeurs d’emploi, certaines personnes sans ressource ou présentant certains critères peuvent également être rémunérées pendant les trois mois de formation ». Il n’y a pas de prérequis pour suivre la formation, il faut avoir un niveau bac ou avoir un projet d’entreprise.



Infos pratiques

Cette formation est disponible à Ajaccio et Bastia avec deux antennes relais sur Porto-Vecchio et la Balagne. Concernant le public à mobilité réduite et celui résidant dans les zones rurales éloignées, des dispositions sont prévues avec la possibilité de certains cours en visio-conférence .



La prochaine session débutera le 26 septembre et s’achèvera le 19 décembre. Le nombre de places est limité , les personnes intéressées sont donc appelées à se manifester rapidement. Elles peuvent faire la demande à l eur conseiller Pôle Emplo i ou se rapprocher de la Coopérative d’Initiative Jeunes en envoyant un mail précisant leur nom et numéro de demandeur d’emploi à prosperi.julie@coop-jeunes.eu pour la Haute-Corse et à bartoli.isabelle@coop-jeunes.com pour la Corse-du-Sud .