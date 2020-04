Corse : Une cellule d'écoute pour rompre l'isolement du au confinement

MV le Jeudi 9 Avril 2020 à 08:37

Cette période de confinement peut être pour certains source de stress et d'anxiété. Eloignée de nos famille et nos proches on peut ressentir le besoin de parler essentiel.

L’ARS de Corse a donc mis en place une cellule d’écoute pour aider les personnes à faire face à l’isolement pendant cette période de confinement.



Ouverte à tous, cette plateforme est accessible via le numéro vert 0 800 738 400 tous les jours de la semaine de 9H à 19H et le weekend de 10H à midi.



Des professionnels qualifiés apporteront une écoute attentive et aideront les personnes touchées par l’isolement et la solitude.

