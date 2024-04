Corse : Un partenariat pour mieux lutter contre les violences sur les personnes en situation de handicap

Ce partenariat s’articule autour de plusieurs axes clés : informer les personnes en situation de handicap de leurs droits et des soutiens disponibles, mettre à leur disposition les coordonnées des équipes des MPF, les orienter sur la plateforme web d’Intim’Agir en Corse , former le personnel de la gendarmerie à la prise en charge adaptée des personnes en situation de handicap, et enfin animer des ateliers de sensibilisation à la santé sexuelle en intégrant la lutte contre les violences sexuelles et/ou intrafamiliales.C’est l’association Lizoé qui porte le projet au niveau national. « On fait le constat que les personnes en situation de handicap peuvent être victimes de violences sexistes ou sexuelles, et ça concerne bien souvent des femmes », souligne Emma Kloster, chargée de projets pour Intim’Agir en Corse. En effet, les chiffres sont très inquiétants : selon le Parlement européen, quatre femmes en situation de handicap sur cinq subissent des violences ou des actes de maltraitance. Et selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les enfants en situation de handicap seraient quatre fois plus exposés aux violences sexuelles, et sept fois plus lorsqu'il s'agit d'une jeune fille atteinte d'une déficience ou d'une maladie mentale. En France, près de neuf femmes autistes sur dix subissent ou ont subi des violences sexuelles ou des viols.Pour la Corse, Intim’Agir n’évoque aucun chiffre. L’observatoire territorial des violences faites aux femmes, qui dépend de la Collectivité de Corse, ne dispose pas non plus de données relatives à des violences sur des personnes handicapées. Mais selon ses informations, ce sont 1 400 femmes qui ont été victimes de violences en 2022, un nombre en augmentation de « 20% et conforme à ce qui se passe ailleurs en France », mentionne Isabelle Salvadori, de l’observatoire.« Si pour une personne dite "valide" il peut s'avérer difficile de se confier aux forces de l'ordre, cela peut paraître particulièrement compliqué pour les personnes en situation de handicap, constate l’adjudante-cheffe Cendrine Delattre. Le partenariat entre la Maison de Protection des Familles et Intim’Agir Corse vise à rendre plus accessible la libération de la parole par une meilleure connaissance réciproque de l'autre, en instaurant un climat de confiance et de compréhension. » Entendre une personne handicapée victime de violences requiert un certain sens de l’adaptation de la part des forces de l'ordre, poursuit Emma Kloster : « Par exemple, une personne sourde et malentendante aura besoin d’un interprète en langue des signes. Mais s’il n’est pas possible d’en faire venir un, il convient de se mettre au plus près de la victime pour s’adresser à elle, de manière à ce qu’elle puisse lire sur les lèvres. » Chez les victimes, les violences subies peuvent engendrer une situation émotionnelle incontrôlable, ou des troubles de stress post-traumatique.L'association Corse Stratégie santé sexuelle (C3S) présentera un plan d’action le 23 avril à Ajaccio contre l’inceste, qui vise « à prévenir, protéger et réparer », synthétise Emma Kloster. L’agence régionale de santé, le service protection de l’enfance de la Collectivité de Corse ainsi que l’Académie de Corse ont été invités à la présentation de ce plan d’action.