Corse : Quand le vélo s’invite aux élections territoriales

Afin d’interpeller les différents candidats aux élections territoriales, les deux associations, ont mis en place un sondage pour connaitre l’avis de la population insulaire au sujet de la mobilité. Chiffre à la main, «Velocità» et «Un vélo, une vie», affiliées à la FUB, Fédération française des Usagers de la Bicyclette, veulent prouver que la mobilité est un sujet central à traiter pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sur l'ile. La perspective d’une baisse inéluctable de la disponibilité des produits pétroliers, et de l’augmentation de leur coût induite à moyen/long terme, nécessite pour elles la mise en place d’alternatives aux modes de déplacements actuels, avec notamment une réorientation des moyens financiers au profit des mobilités “actives”. «Dans le contexte de crise sanitaire et économique, le vélo est également une solution de mobilité à faible coût et favorisant l’activité physique régulière » expliquent les associations. «Nous pensons donc que le vélo peut contribuer à résoudre une partie des problématiques auxquelles nous sommes, et serons confrontés, et souhaitons que ce sujet soit mis à l'ordre du jour des débats à venir pour les élections territoriales. En effet, la Collectivité de Corse, ainsi que ses agences et offices, intervient dans de nombreux domaines et dispose ainsi de multiples leviers d'actions à mobiliser pourDévelopper l'usage du vélo : mobilité, aménagement du territoire, voirie, collèges et lycées, financement des projets, action sociale, tourisme, développement économique, employeur de plusieurs milliers d'agents, etc. ».Aussi, afin de soumettre aux candidats les propositions les plus pertinentes, «Velocità» et «Un vélo, une vie» tiennent à recueillir les avis et attentes de la population pour que la Corse devienne un territoire plus cyclable.Les réponses doivent parvenir avant le 1er mars 2021.« Plus nous serons nombreux à faire remonter nos besoins, moins les candidats pourront ignorer ce sujet de plus en plus prégnant » concluent les deux associations.