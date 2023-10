Corse : Prison avec sursis et inéligibilité requises contre le député européen

CNI avec AFP le Jeudi 12 Octobre 2023 à 10:06

Six mois de prison avec sursis, 10.000 euros d'amende et un an d'inéligibilité ont été requis mercredi à Bastia contre le député européen François Alfonsi, poursuivi pour favoritisme dans l'attribution d'un marché public alors qu'il était maire d'Osani, en 2017.