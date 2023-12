Corse : Madlen Keys et iTi retenus pour les auditions régionales des iNOUïS du Printemps de Bourges

Premier dispositif national de repérage et de sélection de nouveaux talents artistiques, les iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel s’appuient sur 29 antennes territoriales françaises et francophones et plus de 350 professionnels qui défrichent sur tout le territoire les perles rares. Parmi les nombreuses candidatures, l’antenne corse a sélectionné : iTi et le groupe Madlen Keys.C’est en 2020 qu’ iTi développe son premier live électronique, Epokalypse, une composition progressive en trois parties, mêlant principalement des influences rock, noise, indus, dub, techno. Elle pousse plus loin sa démarche de créer une musique électronique la plus « organique » possible, avec le développement de son deuxième set Hypnose, dans lequel tout est joué, bouclé et métamorphosé en live. Elle développe également une version studio, premier album dont la sortie est prévue en 2024.Un premier titre extrait de cet album, Pluie d’Acier, sort en 2022 sur les labels Lake Of Confidence et Dig It ! de Chinese Man Records. Accompagnée depuis 2022 par Le Rezo Corse, et en 2023 par le dispositif Quart2Tour du PAM, elle se produit entre la Corse, Paris et le sud de la France.Initialement fondé par Caroline Calen, chanteuse, musicienne et compositrice, Madlen Keys dévoile un univers riche, une poésie moderne aux nombreuses références cinématographiques qui dévoile, au fil des morceaux, l’imaginaire de sa fondatrice. Accompagnée de Yann Pousset à la batterie, d’Antoine Geremia aux claviers et de Baptiste Mottais à la guitare, tous trois musiciens émérites, elle nous invite à chaque morceau dans son monde, où les émotions sont transmises à l’état brut. La complicité du groupe et l’affection qu’ils partagent les uns pour les autres décuplent leurs forces individuelles au service d’un univers riche et cohérent, dans lequel transparaissent des artistes tels que Radiohead, Björk, Jeff Buckley ou encore Nine Inch Nails...Depuis leur rencontre jusqu’à aujourd’hui, le groupe n’a cessé d’intensifier son énergie live, et sa symbiose semble bien pouvoir les mener loin, tant sur scène qu’en studio.