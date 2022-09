Corse : La rentrée scolaire en chiffres

Ce vendredi 2 septembre sonnait la fin des vacances scolaires pour les jeunes insulaires. Dans l'académie de Corse, ils étaient 47 350 à retrouver le chemin des salles de classe. Dans le détail 24 602 élèves ont rejoint les bancs des 259 écoles maternelles et élémentaires de l'ile et 22 748 ont pris la direction des 31 collèges et des 15 lycées de la région. (13 460 collégiens et 9 288 lycéens dont 1 842 se sont orientés vers la voie professionnelle).



Ces élèves sont encadrés par 5 030 agents de l'éducations nationale dont 3 871 enseignants du premier et du second degré.



La taille des classes

L'effectif moyen s'établit à 21 élèves par classe en maternelle, à19,4 élèves élémentaire. Il passe à 24,3 élèves par classe au collège pour atteindre 28,9

élèves dans les filières générales et technologiques au lycée. Une

classe de lycée professionnel compte 15 élèves.



Pour cette rentrée la totalité des classes de CP - CE1 de l'académie relevant de l'éducation prioritaire sont dédoublées et aucune classe de grande section

de maternelle, de CP et de CEl n'accueillera plus de 24 élèves hors éducation prioritaire.



Les écoles du rural

En Corse, le service de l’école dans toutes les communes de la ruralité est maintenu. L’académie dénombre 133 écoles rurales, dont 43 à classe unique (66 écoles rurales en Haute-Corse et 67 écoles rurales en Corse du Sud ; (28 classes uniques en Haute-Corse et 16 classes uniques en Corse du Sud).