Corse: L'Association INSEME rejoint le réseau Maisons France Service

Pour permettre d'aider davantage de personnes en Corse, une convention de partenariat a été officiellement signée ce mardi 7 juin à la Préfecture de Corse à Ajaccio entre les Maisons France services (MFS) et l'association INSEME qui vient en aide aux enfants insulaires hospitalisés sur le continent et leurs familles.

Cette collaboration marque une avancée significative pour l'INSEME, car elle lui permet d'être présent sur l'ensemble du territoire corse, y compris dans les microrégions et les zones rurales. "On a bien conscience qu’en-dehors des grandes agglomérations, c’est encore plus difficile d’accéder à l’information. Avec ce réseau qui est vraiment diffus partout dans toutes les microrégions, on sait qu’on va pouvoir toucher beaucoup plus de monde et donc être utile." indique Laetitia Cucchi, présidente d'INSEME, en soulignant l'importance de cette diffusion d'informations dans les zones moins accessibles. Cette nouvelle opportunité permettra à l'association d'accompagner un plus grand nombre de familles et de les informer sur l'aide qu'elles peuvent recevoir, même en dehors d'Ajaccio ou de Bastia. "L’idée, c’est vraiment d’aller au plus près des besoins des familles, pour d’abord expliquer aux familles quelles sont les formalités qu’elles doivent accomplir quand elles sont sur le continent, comment on fait des démarches auprès de l’assurance maladie, de sa mutuelle, mais également les informer de quels sont les dispositifs de soutien que l’association met en place grâce aux fonds qu’elle lève à longueur d’année. Avec lesquels on peut intervenir pour soutenir financièrement les familles qui font face à des frais de transport ou d’hébergement. C’est aussi une manière de pouvoir leur dire qu’il y a des soutiens qui existent grâce à la générosité des Corses." poursuit Laetitia Cucchi.Cette convention représente également une expansion de l'offre des Maisons France services, qui rassemblaient déjà diverses administrations telles que l'assurance maladie, les allocations familiales, les impôts et Pôle Emploi. "Nous cherchons à élargir cette offre de service, parce que la MSF est un réseau de proximité qui permet aux citoyens d’avoir un interlocuteur physique à moins de trente minutes de route de chez eux." indique se son coté le secrétaire général de la Préfecture de la Corse-du-Sud, Pierre Larrey. "Les personnes qui sont en situation de devoir être hospitalisées sur le continent vont avoir de cette manière du renseignement, de l’information délivrée par les conseillers France Service, mais sur la base de ce qui aura été communiqué par INSEME. Demain, les conseillers France Service qui sont à côté de chez eux, dans la montagne ou dans les zones rurales, pourront les renseigner sans que les familles aient deux heures de route à faire."La formation des agents des points MFS par les équipes d'INSEME débute ce mercredi.