Corse : Journée nationale d'hommage aux harkis

Devoir de mémoire et de reconnaissance. Ce lundi 25 septembre, à l’occasion de la Journée nationale d’hommage aux harkis, une trentaine de personnes se sont réunies au Monument aux Morts de la Place Saint Nicolas à Bastia pour assister à une cérémonie présidée par le préfet de la Haute-Corse, Michel Prosic, a présidé la cérémonie d'hommage à la Journée Nationale dédiée aux harkis et aux membres des formations supplétives.

Cette journée nationale rend hommage aux harkis, moghaznis, et autres personnes ayant servi aux côtés de la France lors de la guerre d'Algérie entre 1954 et 1962. Les autorités civiles et militaires, ainsi que des représentants du monde combattant, étaient présents pour honorer la mémoire de ceux qui ont sacrifié et souffert pour leur engagement au service de la France.



D'autres cérémonies ont eu lieu à Ajaccio, Corte et Sartène.