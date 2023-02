Corse : "Imprim Vert", un label environnemental pour les imprimeurs

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, ce tampon est loin d’être un simple sigle apposé sur une carte de visite. En effet, il est maintenant indispensable pour prétendre à certains contrats. « Toutes les administrations ont imposé Imprim’Vert pour les marchés publics », reprend Stéphane Sauli. « Indirectement, on a été obligés de prendre le virage. » D'autant que les bulletins municipaux, brochures et magazines représentent une part très importante de l'activité de l'imprimerie de Biguglia. « Même si on travaille aussi avec des privés, une grosse partie des contrats se font avec la collectivité, les mairies, ou l'office du tourisme. »



D’après l’employé de l'entreprise Sammarcelli, le gros du travail de mise au vert a surtout été effectué par les fournisseurs, à qui tout un tas de normes ont été édictées. « Nous, on est en bout de chaîne, donc il ne nous reste plus qu’à utiliser certains produits plutôt que d’autres. Dans le fond, ça n’a pas trop changé notre mode de fonctionnement. On s’est simplement adaptés. » Le cheminement normal d'une véritable institution du département, qui existe depuis 1977, et a su se mettre à la page d'un marché en constante mutation.