Corse : "Hub Corsica", une nouvelle structure pour améliorer l'inclusion numérique

Actuellement, entre 10 % et 15 % de la population nationale souffre d’illectronisme, et se trouve donc dans l’incapacité d’utiliser les appareils informatiques et les outils électroniques. Transposé à l’échelle de la Corse, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui éprouvent des difficultés à accéder à leurs droits en matière de santé ou encore de logement. Une problématique d’ampleur à l’heure de la dématérialisation généralisée. Le souci n’est pas nouveau, mais il demande une action massive pour toucher un large public, et proposer des outils adéquats. C’est justement dans ce but qu’a été inaugurée, ce lundi 19 décembre, la structure Hub Corsica, dont le délégué général est Bernadu Cesari, par le biais de la signature d’une convention avec la Banque des territoires.





Si le projet est dans les tablettes depuis un an, il peut maintenant se matérialiser grâce à l’apport financier de la Banque des territoires, à hauteur de 270 000 euros. Une somme d’argent qui devrait permettre de « fédérer, animer et former l'ensemble des acteurs du territoire autour de l'inclusion numérique », dixit Fabien Ducasse, directeur régional en charge de la Corse. Car c’est tout l’objectif de Hub Corsica, comme l’explique sa présidente, Danielle Mattei. « Notre travail, c'est d'aller à la rencontre des élus, des acteurs du secteur économique, des associatifs… Pour faire en sorte que tout le monde puisse se lier pour répondre aux personnes les plus éloignées du numérique. »