Corse : Gérald Darmanin reporte son voyage en janvier

C'est la seconde fois que Gérald Darmanin annule un de ses déplacements programmés en Corse. Début octobre, en effet, Gérald Darmanin devait se rendre sur l'île pour évoquer la question des déchets et de l’énergie, en présence du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires Christophe Béchu , avant d’y renoncer faute de conditions réunies pour « un débat serein »Quelques jours auparavant, les élus de l’Assemblée de Corse avaient exprimé leurindignation» après le rejet par la Cour d’appel de Paris d’une énième demande de semi-liberté de Pierre Alessandri, 64 ans, condamné à la perpétuité en 2003 pour l’assassinat du préfet de Corse Claude Erignac et libérable depuis 2017.Aujourd'hui ce sont sans doute les récentes interpellations et gardes à vue opérées dans la région ajaccienne qui ont amené le ministre de l'Intérieur à reporter, encore une fois, un voyage qui était programmé pour les 8 et 9 décembre.Selon son entourage, qui l'a suivi en Nouvelle-Calédonie où le ministre est actuellement en voyage officiel, la décision de report serait intervenue après qu'il y ait un "consensus avec les élus locaux pour considérer que le climat n'était pas favorable aux échanges" prévus durant ces deux journées.