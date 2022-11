Corse Active Pour l'Initiative lance la 3ème édition de son concours régional de l’entrepreneuriat engagé

« Valoriser et récompenser les entrepreneurs qui, au travers de leur démarche entrepreneuriale, souhaitent avoir un impact positif sur leur territoire, sur la société ou l’environnement ». C’est l’objectif du concours régional de l’entrepreneuriat engagé organisé par Corse Active Pour l’Initiative (CAPI) pour la troisième année consécutive.Pour cette nouvelle édition, l’association invite trois catégories d’entreprises implantées en Corse à participer : les Très Petites Entreprises, les Jeunes Agriculteurs et les Entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire. « Le concours est ouvert à toutes les structures qui ont bénéficié d’un financement de CAPI entre le 1janvier 2004 et le 31 juillet 2022 », précise Vanessa Colombani, responsable pôle création entreprise au sein de CAPI.Pour participer rien de plus simple. « Les candidats doivent répondre à un questionnaire que l’on peut trouver sur notre site », explique Vanessa Colombani en détaillant : « C’est un formulaire très succinct qui prend une quinzaine de minutes et demande un rapide historique du parcours de création de la structure qui postule et quel est, selon elle, son engagement sur le territoire. Cela peut être un engagement social parce qu’elle créé des emplois, cela peut être un engagement territorial parce qu’elle s’est implantée dans une zone un peu fragile, comme le rural ou les quartiers prioritaires, où qu’elle dynamise en répondant à un besoin qui n’était pas forcément couvert, ou encore cela peut être un engagement environnemental, par exemple en mettant des pratiques écoresponsables ou en travaillant des produits biologiques ».Le concours, lancé le 20 octobre, est ouvert jusqu’au 20 novembre. Un comité de pré-sélection sera par la suite chargé de désigner 3 candidats par catégories. « Puis, nous réunirons un jury final mi-décembre pour déterminer le lauréat de chaque catégorie », indique la responsable pôle création entreprise en dévoilant que ces derniers remporteront chacun la somme de 6 000 euros.Engagée depuis deux décennies dans le soutien aux entrepreneurs, CAPI accompagne et finance chaque année plus de 300 entreprises favorisant ainsi la création ou la sauvegarde de près de 3000 emplois. « Nous avons aujourd’hui un portefeuille d’à peu près 3000 structures sur le territoire », souligne Vanessa Colombani. « Avec ce concours, nous voulons récompenser les entrepreneurs engagés qui contribuent à transformer la société. Ce sont des acteurs du quotidien qui ne sont pas forcément sous le feu des projecteurs et n’ont pas toujours les moyens de communiquer sur ce qu’elles font. Nous essayons de les mettre en lumière le temps de ce concours », conclut-elle.