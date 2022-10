Corse : 50 missions de service civique proposées pour améliorer le quotidien des séniors

Depuis bientôt trois ans, en Corse, le Service Civique Solidarité Séniors met en relation et accompagne des jeunes volontaires et des structures du secteur du grand-âge afin de mettre en avant la solidarité intergénérationnelle pour lutter contre l’isolement des personnes âgées. Sur l'ile où la part de population ayant 60 ans est très élevée SC2S ambitionne de développer le service civique dans le secteur du grand âge. Un objectif qui s’accompagne par la mobilisation de jeunes volontaires afin d’améliorer le quotidien des personnes âgées. Ce Service Civique est un dispositif de l’Etat permettant à des jeunes de s’engager sous le statut de volontaire dans le secteur public ou associatif tout en bénéficiant d’un accompagnement, d’une indemnité mensuelle et d’une protection sociale spécifiques.Le volontaire intéressé doit être âgé de 16 à 25 ans (30 s’il se trouve en situation de handicap) et s’engager 24h/semaine sur 6 à 8 mois dans une mission associative qui est indemnisée à hauteur de 600 euros. En Corse, plus de 50 postes isont à pourvoir à Ajaccio, Bastia, Corte, Vivario, Ghisonnacia, Propriano, Vico, Calvi etc.Formés pour leur mission et encadrés par leur tuteur, les jeunes engagés pourront mettre en place, auprès des seniors à domicile comme en EHPAD, des activités utiles et adaptées aux besoins identifiés.Devenir volontaire est accessible à tous les jeunes, sans condition de diplôme ou d’expérience : seule la motivation compte.Pour se renseigner ou candidater : https://www.sc- solidariteseniors.fr/offres- missions/