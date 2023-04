Corse : 35 nids de balbuzard pêcheur protégés par de nouvelles mesures sur la côte nord-ouest

Espèce classée rouge sur la liste internationale de protection de la nature, le balbuzard-pêcheur est considéré "en danger d'extinction" dans l'île où chaque année des zones de quiétude sont mise en place chaque année pour permettre à ce rapace de s'y reproduire. la reproduction du balbuzard est suivie de près par l'OEC, animateur des sites Natura 2000 du secteur Calvi-Cargèse et gestionnaire du site Unesco "Golfe de Porto, Calanques de Piana" qu' en 2023 a compté 35 nids sur la façade maritime nord-occidentale de l’île. "Au 6 avril, 35 nids étaient occupés" avec "3 nids catégorisés en reproduction certaine", la ponte ayant eu lieu, "25 nids en reproduction probable" et "7 nids en reproduction possible", détaille l'OEC dans un communiqué diffusé ce vendredi.



Sur la base de ces résultats, pour protéger cette espèce en danger, plusieurs mesures ont été décidées ce 14 avril à l'occasion d'une réunion entre les présidents de l’OEC et du PNRC, les représentants de l’Association des bateliers de Scandula et la Direction de la Mer du Littoral de Corse (DMLC), parmi lesquelles un arrêté préfectoral qui interdira, aux abords des nids occupés, la circulation maritime et le mouillage de tous les navires, plaisanciers ou professionnels, et ce du 15 mai au 31 juillet.



L’association des bateliers de Scandola s'engage également "à éviter dès à présent tout dérangement au droit de ces 35 nids", indique l'OEC dans un communiqué dans lequel il est précisé que "des arrêtés « sans délai » pourront être pris de manière individuelle pour les nids encore occupés après cette date."



Une espèce protégée

Le balbuzard pêcheur, dont la période de reproduction s'étale de mars à août, est inscrit sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) comme espèce en danger, et bénéficie d'un statut d'espèce protégée.



Un rapport du CNRS de décembre 2018 jugeait que "la population de balbuzard pêcheur (..) s'effondr(ait) dans la réserve naturelle nationale de Scandola" à cause du tourisme. Cette étude soulignait "l'importance de modifier la manière dont est géré le tourisme dans cette aire marine protégée". Depuis 2019, des périmètres de protection des nids ont été mis en place en Corse où en août 2021, la préfecture maritime en avait établi autour "de 17 nids" et indiquait que, selon des études scientifiques, "entre 30 et 40 couples nicheurs fréquentaient la côte occidentale de l'île", "un chiffre stable depuis 20 ans".

Cependant, "le nombre de poussins à l'envol a été divisé par cinq depuis 10 ans", ajoutait la préfecture maritime, qui pointait notamment "les effets du changement climatique mais également la fréquentation autour des nids (..) qui attirent chaque année de nombreux bateaux".