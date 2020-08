Corse : 293 000 € de bons d'achats à gagner chez les commerçants de proximité

D'où ce "Soyons solidaires, « Compru Quì », et ce grand jeu gratuit sans obligation d’achat très fortement doté.

Au total, près de 9.000 tickets gagnants pour 293.000 € sont en jeu cet été, chez nos commerçants et artisans, à partir du 12 aout et jusqu’à la fin septembre.

Le principe et le fonctionnement du jeu sont d’une simplicité absolue,

Tous les commerces de proximité qui ont souhaité ou qui souhaitent encore participer sont éligibles. Il leur suffit de le confirmer en retournant leur bulletin de participation dûment complété et signé à la CCI de Corse.

En retour, il leur est fourni, 500 tickets à gratter, une affiche et une vitrophanie à apposer sur leur vitrine pour informer les clients de leur participation.

Les commerçants participants distribuent les tickets à leurs clients, les clients grattent les tickets et savent immédiatement s’ils ont gagné et le montant de leur gain.

Les gagnants auront ensuite toute liberté d’utiliser ces gains soit sur place, soit chez un des commerçants participants dont la liste est disponible sur les sites et sur la page Facebook de la CCI de Corse.

Les Offices de Tourisme sont également associés à cette opération et des lots de tickets sont mis gracieusement à leur disposition, afin d’être distribués à leurs visiteurs.



En terminant Jean Dominici n'a pas manqué de saluer les présidents des communautés de communes partenaires "qui ont su dégager des budgets conséquents en soutien aux commerçants et artisans de leurs territoires et ce malgré une période de renouvellement des conseils communautaires, et un exercice budgétaire fortement impacté par des pertes de recettes fiscales dues à la crise Covid-19".

Une reconnaissance appréciée et saluée, comme il se doit, par les élus qui ont dit, avec enthousiasme, les raisons ayant incité les uns et les autres à se joindre au mouvement que certaines communes comme Ghisonaccia et prochainement Corte ont, déjà, ou vont initier en faveur du commerce de proximité.