Corse : le ras-le-bol des infirmiers libéraux

Sans surprise, le principal nœud du problème est financier. Les infirmiers libéraux, qui effectuent la plupart de leur activité au domicile des patients, militent d’abord pour une revalorisation des actes médicaux infirmiers (AMI). Actuellement, un AMI -comme le fait de poser un pansement par exemple- est tarifé à 3,15 euros. Somme qui n’a pas évolué depuis longtemps, ne prenant donc pas en compte l’inflation. La hausse générale du coût de la vie motive également les infirmiers à revendiquer une augmentation des différentes indemnités de déplacement. Un point crucial pour une profession qui dépend des transports, dont le prix ne cesse d’augmenter.



« C’est aussi une question de reconnaissance », reprend Marie Savelli. « Si on nous écoutait sur tous ces points, ça redonnerait de la valeur à notre travail. Là, on se sent délaissés, et on fait face à une grande incompréhension du public. » L’enjeu des retraites, particulièrement d’actualité, s'inscrit également dans ce cadre. « La pénibilité de notre travail n’est pas reconnue. On commence très tot, on passe beaucoup de temps en voiture, on soulève des patients qui sont parfois très lourds… Et pourtant, selon notre caisse, l’âge moyen de départ à la retraite est de 67 ans. » Dans son communiqué le collectif demande donc « la retraite à 62 ans avec prise en compte de la pénibilité pour un départ à 60 ans ».



Seront-ils entendus ? Marie Savelli l'espère, et sait, en tout cas, que cette mobilisation est indispensable. « Actuellement, il n'y a pas de désert infirmier, contrairement aux déserts médicaux. Mais si nos conditions de travail continuent de se dégrader, plus personne ne voudra faire ce métier. »