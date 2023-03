Corse : comment améliorer la vie étudiante dans l'enseignement supérieur ?

Le rôle de l’enseignement supérieur ne s’arrête pas simplement à celui de la formation : la vie étudiante doit également être au coeur de ses préoccupations. C’est pour cela que le rectorat de Corse, en partenariat avec l’Université de Corte, organisait une concertation territoriale ce mercredi 22 mars, réunissant des acteurs aussi nombreux que variés. Représentants étudiants, collectivités, CROUS… Tous les protagonistes ont pu faire part de leurs pistes de réflexion pour améliorer la qualité de vie étudiante. « Le constat actuel est plutôt très positif », félicite Jean-Philippe Agresti, recteur de l’académie de Corse. « On part d’une offre de services extrêmement élevée et de très bon niveau. Mais on ne peut pas se contenter d’autosatisfaction. Il faut être à l’écoute, et avancer constamment. »



« La vie étudiante, ça regroupe un très grand nombre de thèmes », note Dominique Federici, président de l’université de Corte. « La restauration, le logement, l’accès aux soins, à la culture, au sport... » « Cela va au-delà de la lutte contre la précarité », précise Jean-Philippe Agresti. « Nous nous devons d’identifier les besoins des étudiants pour pouvoir y répondre. C’est pour cela que les concertations sont importantes. Elles permettent de proposer des solutions rapidement, en interpellant des partenaires qui sont en mesure d’agir. »