Corscia : « A Rimigna », 50 ans après

« Parce que notre culture est vivante, parce que notre histoire nous accompagne, parce que notre avenir passe par la création, nous avons souhaité proposer une recréation d’A Rimigna » explique Vannina Bernard-Leoni, membre du Collectif Luciola composé aussi d’Océane Court-Mallaroni, Paul Fortini, Marie-Jeanne Nicoli, Jean-Jacques Torre. Pour cette recréation le Collectif a reçu le concours de Ghjacumina Acquaviva-Bosseur, Saveriu Valentini et Francescu Maria Luneschi.

C’est en 1974 qu’A Rimigna (le chiendent) est montée, à l’occasion des 200 ans du Procès des Niulinchi.





Un peu d’histoire

Après la bataille de Ponte Novu, et donc l'annexion de la Corse à la France en 1769, la révolte gronde en Castagniccia et dans le Niolu où 400 hommes décident de prendre les armes. Alors qu’emprisonnements, pendaisons, mises à sac des villages se succèdent les insurgés du Niolu décident de passer à l'action en attaquant les troupes militaires françaises. Le 21 juin 1774, trahis, les Niulinchi sont encerclés et faits prisonniers. S’ensuivent interrogatoires, tortures, menaces sur les familles... Lors de procès expéditifs sans avocat, sans lois, sans règles, 52 prisonniers sont condamnés à être enfermés à vie au bagne de Toulon. 11 autres seront pendus pour l'exemple. Parmi eux, un enfant de 15 ans : Marcu Maria Albertini. Les pendaisons ont lieu le 23 juin 1774, à Corscia.

A partir des recherches de François Flori sur ce tragique épisode de l'histoire de la Corse, Dumenicu Tognotti, à la tête de Teatru Corsu di Ricerca, rebaptisé par la suite Teatru Paisanu, décide de créer une pièce. Le texte, qui emprunte à la poésie et à l’anthropologie, sera écrit en partie au plateau, sous la houlette de Saveriu Valentini, et complété par Rinatu Coti. La pièce est montée en 1974 à l’occasion des 200 ans du Procès des Niulinchi. Après une représentation à l’Università d’Estate di Corti, la pièce tourne à Pigna, Santa Maria Sicchè et Corscia, où elle est jouée Piazza di l’Albertini. « Malgré un gros succès populaire et critique, la pièce ne sera jamais plus jouée » souligne Vannina Bernard-Leoni.







C’est donc un évènement qui aura lieu ce dimanche 23 juin à Corscia, à 18 heures sur le site de A Cappella San Brancà : Les 50 ans d’A Rimigna, les 250 du Procès des Niulinchi.

« Parce que les confusions menacent notre capacité à faire peuple, nous avons souhaité communier à nouveau dans un théâtre politique, où la langue, le texte, les corps, les voix et les lieux nous guident, nous traversent et nous expriment. Où les vivants et les morts se retrouvent » ajoute V. Bernard-Leoni. « La distribution de la pièce sera assurée par une génération de jeunes artistes, au carrefour du théâtre, de la musique et de la danse »





« A Rimigna »

Adaptation et mise en scène : Collectif Luciola (Océane Court-Mallaroni, Paul Fortini, Marie-Jeanne Nicoli, Vannina Bernard-Leoni, Jean-Jacques Torre. Pour cette recréation le Collectif a reçu le concours de Ghjacumina Acquaviva-Bosseur, Saveriu Valentini et Francescu Maria Luneschi

Texte original : Teatru Corsu di Ricerca (mise en scène Dumenicu Tognotti - texte Saveriu Valentini et Rinatu Coti.

Production : A Fabrica, avec le soutien de la Collectivité de Corse et du Centre Culturel de l’Université de Corse

Distribution :

Laura DESIDERI, Vannina FILIPPI, Paul FORTINI, Carla GALARDELLI, Anais LECHIARA, Lisandra MEDORI, Alizée PINELLI, Mathéa RAFINI, Danae SEPULCRE-NATIVI, Pierre-François UCCIANI et la participation de Stefanu CESARI, Ornella NOBILI, A Filetta.