Coronavirus : un décret encadre le prix des gels hydroalcooliques

Face à l’explosion des prix et aux ruptures de stock pendant l’épidémie de coronavirus, le coût du gel hydroalcoolique a été réglementé par le Gouvernement français grâce à un décret entré en vigueur ce vendredi Le prix de ces solutions serait plafonné à deux euros pour 50 mL et trois euros pour 100 mL dès ce 6 mars.Le gel hydroalcoolique peut servir d’alternative au lavage fréquent des mains au savon en absence de point d’eau et de savon,L’utilisation de mouchoirs à usage unique est elle aussi recommandée pour prévenir la propagation du coronavirus.