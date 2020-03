Coronavirus: un bâtiment de la Marine nationale va évacuer des malades d’Ajaccio

La ministre de l’armée a confirmé avec un Tweet que cette mesure prise par le président de la République Emmanuel Macron a pour but de soulager le service de réanimation du centre hospitalier d’Ajaccio afin d’anticiper la réponse de l’hôpital aux besoins d’hospitalisation des patients les plus graves. 12 à 14 malades transférés C'est probablement à partir de dimanche que 12 -14 malades placés en réanimation au CH d'Ajaccio seront évacués vers les hôpitaux de la Côte d’Azur".

"On est vraiment dans l’anticipation. On anticipe une vague d’augmentation du nombre de cas de coronavirus pour la fin de cette semaine ou le début de la suivante", aurait décalé à l'AFP le préfet de Corse Franck Robine.