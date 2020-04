Coronavirus : un 23e victime (un homme de 88 ans) à Ajaccio

Les jours se suivent et se ressemblent.

Un homme de 88 ans est encore décédé des suites du Covid-19 au centre hospitalier d'Ajaccio ou 23 patients sont encore en réanimation ou en soins intensifs.



Dans son bilan quotidien l'ARS de Corse signale que 300 personnes ont, jusqu'à ce mercredi, été testées positives (1) au COVID-19 en Corse depuis le début de l'épidémie

71 cas positifs ont été diagnostiqués au centre hospitalier de Bastia - trois de plus par rapport à mardi et 229 cas à l'hôpital d'Ajaccio où le nombre de cas augmente encore une fois : dix nouveaux cas ont été recensés ce mercredi







Nombre d’hospitalisation Covid-19

Ce 1er Avril il y a 7 patients hospitalisés confirmés Covid-19 et un patient en réanimation au centre hospitalier de Bastia et 65 patients hospitalisés en secteur Covid-19 - il s'agit de cas avérés ou suspects - et 23 patients en réanimation ou soins intensifs au centre hospitalier d’Ajaccio (2), comme nous le disions plus haut.





La journée a été marquée par un nouveau décès : celui d’un homme de 88 ans, cette fois. Le décès est survenu au centre hospitalier d’Ajaccio.



Il y a lieu de noter aussi, 102 patients (2) ont retrouvé leur domicile depuis le début de l'épidémie.



Dans les EHPAD, on a enregistré 7 nouveaux cas positifs ce mercredi, ce qui porte à 16 le nombre de résidants positifs au Covid-19 dans les établissements de Corse où un décès a été enregistré le 27 mars.

(1) Pour rappel, le nombre de cas comptabilisés correspond aux cas confirmés via la réalisation de tests de dépistage en milieu hospitalier. Depuis le passage en stade 3, les tests de dépistage ne sont plus systématiques, mais réalisés en priorité auprès des personnes les plus fragiles et des professionnels de santé pour lesquelles la confirmation du diagnostic représente un enjeu important. Le nombre de cas confirmés sert désormais à guider les mesures de gestion mais ne reflète que partiellement la circulation du virus sur le territoire.

2 : source : SIVIC