Coronavirus : téléchargez l'attestation de sortie simplifiée

Pour répondre aux besoins de l'ensemble de la population, le gouvernement a lancé une attestation de déplacement dérogatoire rédigée en français simplifié et destinée aux personnes en situation de handicap ou ayant des difficultés avec la langue française. Comme pour l'autre attestation, vous pouvez la télécharger sur le site du gouvernement, via ce lien . Les informations essentielles requises sont : nom, prénom, date de naissance, motif du déplacement, date, heure et signature. Mais tout est indiqué en langage simplifié.