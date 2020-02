Coronavirus : résultat négatif pour le patient d'Ajaccio

Rappelons que, malgré les rumeurs sur un possible deuxième cas à Bastia,pour l’heure, deux cas avaient été considérés comme « possibles » sur l’île. Le cas bastiais est hors de cause , depuis ce matin et l’ARS a indiqué peu avant 18 heures heures que les résultats concernant le patient ajaccien sont aussi négatifs.Ce mercredi matin, lors de la conférence entre le Conseil exécutif de Corse, la Préfecture, les compagnies maritimes et aériennes et la CCI afin de prendre les mesures nécessaire à la sécurisation des flux de passagers à destination de l'ile de beauté, l'ARS a annoncé queles établissements corses de santé, en lien avec l’institut Pasteur, sont mobilisés afin de pouvoir mettre en place leur propre équipement d’analyse, qui devrait être opérationnel dans les prochains jours.