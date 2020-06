Coronavirus : les quatre scénarios probables du Conseil Scientifique

Le Conseil scientifique souligne l’importance de préparer dès à présent l’évolution de l’épidémie au cours des prochains mois, en envisageant la survenue de quatre scénarios plus ou moins favorables ou critiques. Cette préparation vise à disposer d’un ensemble d’actions et de mesures à prendre le plus tôt possible afin d’éviter un nouveau confinement généralisé.

Le Conseil scientifique souligne la nécessité de préparer un Plan de protection renforcée, dont les mesures spécifiques devront être mises en œuvre de manière programmée, selon le cours de l’épidémie. Ce plan vise à augmenter l’efficacité des mesures prises tout en limitant l’impact social et économique de l’épidémie. Il inclut en particulier : le renforcement des mesures barrière et de distanciation, la mise en œuvre renforcée de la stratégie « tester, tracer, isoler », un plan de protection des EHPAD, une protection renforcée par confinement volontaire des personnes les plus vulnérables en raison de leur âge ou de leur état de santé, un plan destiné aux personnes les plus précaires ainsi qu’un ensemble de mesures à mettre en œuvre dans les métropoles, qui sont particulièrement exposées, notamment en Ile de France.





Les quatre scénarios identifiés par le Conseil scientifique devront être précisés et actualisés en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et des exigences opérationnelles. A cet égard, le Conseil scientifique souligne la nécessité d’une gouvernance claire, opérationnelle et en partie territorialisée. Cette gouvernance devra inclure des compétences scientifiques et sanitaires, mais aussi interministérielles et plus largement institutionnelles. L’association d’acteurs de la société civile et de la vie économique est de nature à renforcer sa légitimité ainsi que l’adhésion aux mesures envisagées dans chaque scénario.





Chacun des quatre scénarios doit pouvoir être identifié au cours de l’épidémie à partir d’indicateurs appropriés. La situation nécessitera des formes complexes d’appréciation, associant aux indicateurs quantifiés des informations plus qualitatives, notamment locales. En outre, la survenue des scenarios n’est pas nécessairement successive, des scenarios critiques pouvant survenir sans être précédés par d’autres plus favorables, qui laisseraient un temps de préparation. Le temps de réaction est un paramètre déterminant dans le contrôle de l’épidémie.