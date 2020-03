Coronavirus : les plages de Méditerranée interdites d'accès

MV le Jeudi 19 Mars 2020 à 14:10

L'accès aux plages méditerranéennes, y compris les plages corses, est interdit à compter de ce jeudi 19 mars. Cette information a été communiquée par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, Pierre Dartout, auprès de l’AFP.

La décision d'interdire l'accès au plages a été prise par les préfets des régions de Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie ce jeudi car les autorités ont constaté qu'il y avait trop de monde sur les plages.



Le préfet de Corse Franck Robine a a aussi dit aux micros de France 3 Via Stella que "les sorties dérogatoires doivent être des sorties brèves, à proximité du domicile, or on a observé que sur les plages il y avait parfois des rassemblements, parfois des occupations pendant de longues heures".



Des arrêtés précisant ces nouvelles mesures devraient tomber dans les prochaines heures.

L'actualité | Municipales 2020 | Politique | Football | Sports | Culture | PAROLES | I santi | L'anniversari | Diaspora | iPhone | Avis de décès | Carta Bianca | A Table ! Les recettes des lecteurs | Tocc’à voi | Annonces judiciaires et légales