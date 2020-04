Coronavirus : le point sur la pandémie dans le monde ce 4 avril

Depuis son apparition en décembre en Chine, la maladie Covid-19 a fait 68 605 décès dont plus de 47 000 en Europe, continent le plus touché, selon un dernier bilan établi à partir de sources officielles ce samedi à 13H30 GMT.

Avec 15 362 morts, l'Italie est le pays au monde comptant le plus de décès, suivi de l'Espagne (11.744), des États-Unis (8 133), de la France (7500) et du Royaume-Uni (4.313).



Depuis le début de la crise sanitaire plus d'un million cent mille cas ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus de la moitié en Europe. Toutefois, le nombre de cas diagnostiqués ne reflète qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.



Alors que le nombre de décès en France et au Royaume-Uni est en hause, le nombre de cas quotidiens confirmés a néanmoins légèrement ralenti en Italie depuis deux jours. L'Espagne a enregistré en 24 heures la mort de 809 personnes, un chiffre en baisse là aussi pour le deuxième jour consécutif. Madrid a annoncé par ailleurs une prolongation du confinement de deux semaines, jusqu'au 25 avril