Coronavirus : le STC réclame des masques pour les personnels de collecte des déchets

Monsieur le Préfet,

Face aux circonstances particulières liées au Covid-19, les personnels de collecte des déchets assurent une continuité du service public essentielle à la population.

En effet, depuis le début de cette crise sanitaire sans précédent, les agents de collecte bravant le confinement, imposé par les hautes autorités étatiques, sont confrontés à un risque de promiscuité dans le cadre de leurs missions. Ainsi, lorsqu’ils sont embarqués dans les véhicules de collecte, la distanciation des personnels est difficile à mettre en œuvre pour des raisons évidentes de proximité physique sur les distances de « haut le pieds ».





De plus, ce corps de métiers est depuis toujours considéré comme une profession à risque reconnue. Parmi la multitude de risques identifiés pour cette catégorie de personnels, le risque infectieux de type biologique, nous préoccupe de manière permanente et d’autant plus dans le contexte actuel.

Par conséquent, nous vous demandons de permettre aux services de collecte de pouvoir bénéficier de masques chirurgicaux issu du « stock État » et de l’ensemble des protections qui, à défaut de pouvoir atteindre le « risque zéro », pourraient limiter une transmission fortuite entre personnels, de contact à contact.





Par ailleurs, nous savons que certaines collectivités disposant de service de prévention en étroite coopération avec des médecins de prévention,o nt, d’ores et déjà, sensibilisés les personnels en rappelant les consignes de sécurité relatives aux « gestes barrières » et aux différents dispositifs pouvant lutter contre la transmission du « Coronavirus ».

En collaboration avec le centre de gestion de la FPT de Haute Corse, les sensibilisations de ce type pourraient être étendu à l’ensemble des collectivités n’étant pas doté de services prévention.

Toutefois, le contexte actuel a créé un climat anxiogène évident au sein des personnels de collecte et au-delà. Ainsi, il nous semble important les travailleurs étant confrontés à des risques accrus soient systématiquement dépistés en cas de suspicion.

De surcroit, une mesure de dépistages massifs doit être mise en place dans les plus brefs délais car elle serait, à notre sens, nécessaire dans la lutte contre la propagation du coronavirus.