Coronavirus : la barre des 8.000 morts dépassée en France

Selon les chiffres publiés dans un communiqué du ministère des Solidarités et de la santé ce dimanche, le nombre de décès dus au coronavirus en milieu hospitalier a de nouveau baissé entre samedi et dimanche. 357 personnes sont décédées pour un bilan total qui atteint 5.889 décès en milieu hospitalier .





En prenant en compte les chiffres des établissements sociaux et médico-sociaux (Ehpad), qui, on le rappelle, ne sont que partiels, le nombre total de décès depuis le début de l'épidémie s'élève à 8.078, soit 518 de plus que la veille.



Dans les hôpitaux, 6.978 patients graves sont en rénanimation ce dimanche, avec 390 nouvelles hospitalisations en soins intensifs.