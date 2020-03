Coronavirus : la FDSEA de Haute Corse se félicite de l’obtention de la garantie d’Etat

Dans un communiqué elles soulignent "que cette annonce faite aujourd’hui et qui prendra effet demain, renforce la volonté de la Chambre d’agriculture de Haute-Corse et de la FDSEA de Haute Corse de faire une nouvelle fois la demande d’intégrer pleinement l’agriculture et les agriculteurs dans les mesures économiques du plan de soutien aux entreprises face à la crise, mesures qui était actuellement réservées aux seules entreprises industrielles, commerciales et artisanales.

Cette demande nous l’estimons juste et concrète.

Dès demain tous les agriculteurs qui en ont le besoin, pourront aller voir leur banque et obtenir un prêt à un taux avantageux, contre garanti à 90% par l’Etat

Les exploitants, notamment les vignerons, pourront ainsi avoir la trésorerie nécessaire pour démarrer leur campagne culturale dans de bonnes conditions.

Pour toute information complémentaire les agriculteurs qui souhaitent bénéficier de cette mesure peuvent se rapprocher du service économique de la Chambre d’agriculture."