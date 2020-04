Coronavirus : la CGT dubitative sur une reprise le 11 mai

« Comment demander à tous les personnels acteurs du système éducatif de transformer l'école en Garderie afin que les parents puissent aller au travail, sans que ces derniers ne soient assurés d’avoir une protection complète » explique Charles Casabianca de la CGT HC.

«Le président du conseil scientifique lui-même avoue ne pas connaitre l’impact qu’aura cette décision, si ce n’est que les modélisations qui sont faites donneraient 10000 contaminés par jour. Sans qu’aucun vaccin, ni médicament ne soient proposés aux populations. En quelque sorte les sacrifices de ceux qui produisent la richesse pour ceux qui créent la misère. Aucun bilan sur l'éventuelle ou réelle contamination de ceux qui n’ont cessé de travailler, pour que les populations ne manquent pas des besoins vitaux.





Les pays européens les plus proches et les plus touchés par le virus (comme l’a été ou l’est la France), ont pris la sage décision de reporter la rentrée scolaire au mois de septembre. Aucun plan de dépistage de ce virus, comme aucune vision d’impact qu’aurait une reprise de la pandémie sur la population n’est avancée ou mise en place par nos dirigeants, tout en sachant qu’à ce jour la pandémie est bien présente et que les enfants sont les premiers transmetteurs. En l’absence d’autant d’éléments et ne voulant sacrifier aucune personne à cette soi-disant « Guerre » dixit notre président, la CGT de Haute Corse s’opposera avec les personnels, acteurs principaux de la vie économique à toute reprise le 11 mai et se garde le droit avec les salariés d’entamer toutes les actions en justice lorsque la situation ou l’exposition au danger leur semble avérée.





Les décideurs et en premier chef les préfets portent une lourde responsabilité dans les décisions qu’ils prendront, comme les employeurs. Pour la CGT, de vie nous n’en avons qu’une et nous voulons vivre le plus possible. Le syndicalisme c’est la défense des intérêts moraux et humains des salariés comme des populations nous n’y dérogerons pas. La CGT de Haute Corse est et restera auprès de tous les salariés, précaires, sans emploi, retraités de Corse qui aujourd'hui se retrouvent pour certains dans la misère et ont du mal à subvenir à leurs besoins. Ces derniers ne doivent pas hésiter à appeler notre numéro vert* pour un conseil ou une aide. Restez confinés mais pas isolés ».



*0805 38 66 61 Appel gratuit