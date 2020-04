Coronavirus : l'Italie confinée au moins jusqu'au 13 avril

L'Italie confinée depuis plus de trois semaines à cause de la pandémie de Coronavirus a annoncé ce mercredi soir une prolongation du confinement au moins jusqu'au lundi de Pâques.

"Nous ne sommes pas encore dans les conditions qui nous permettant de lever les mesures. Je viens de signer un décret qui prolonge l'actuel régime (de restrictions, ndlr) jusqu'au 13 avril", a-t-il dit dans une allocution télévisée le premier ministre italien Giuseppe Conte. Le bon moment pour un redémarrage de l'activité est donc encore loin même si quelques signes encourageants commencent à paraitre en Italie qui depuis quelques jours enregistre une baisse des hospitalisations liées au Covid-19. Selon les autorités un retour à la normale pourra être envisagé quand le nombre de nouvelles infections sera nul ou proche de zéro sur l'ensemble du territoire. Soit, selon les experts, entre le 5 et le 16 mai.

"Si nous levions trop rapidement ces mesures tous les sacrifices faits jusqu'à présent seraient vains", a ajouté Giuseppe Conte qu'il a invité les Italiens à respecter les consignes. Humain et proche de son "peuple" il s'est dit désolé d'imposer ces mesurer lors des fêtes de Pâques si importantes pour les italiens. Il a assuré que la phase suivante, un début de dé-confinement, ne débutera que lorsque les experts estimeront que c'est faisable, "mais je ne peux pas vous dire que ce sera le 14 avril".

Conte a annoncé que à cette phase très rescrictive, suivra une phase 2 sera "celle de cohabitation avec le virus" avec une levée progressive des restrictions,(sans préciser lesquelles) tandis que la phase 3 sera celle de sortie de la crise et de reprise de la vie normale.L'Italie, pays le plus touché au monde par le coronavirus, a enregistré jusqu'ici 13.155 morts pour 110.574 cas. 727 décès et 4.782 nouveaux cas y ont été annoncés mercredi.