Coronavirus et municipales : vers l'annulation de meetings politiques ?

Ce vendredi matin la conférence des présidents des groupes de l'Assemblée de Corse, réunie en présence du Préfet de région, de la Directrice Générale de l’ARS et de la Rectrice de l’Académie de Corse, a fait un large point sur la situation en Corse et discuté sur les mesures prises et à prendre en termes de gestion et d’anticipation. S’agissant de la campagne électorale en cours, la Conférence des présidents a longuement abordé la question de l’annulation éventuelle des meetings. "L’Etat ne recommande pas une telle mesure de portée générale, considérant qu’elle n’est pas adaptée à la situation à cette heure. Pour autant, l’Etat énumère trois critères à prendre en compte par les organisateurs d’évènements et devant les conduire individuellement à décider du maintien ou de l’annulation de la manifestation ou de la rencontre projetée : vulnérabilité des publics accueillis, nombre de participants, promiscuité et durée. Eu égard à ces éléments, la Conférence des présidents invite les candidats à se rapprocher pour prendre des décisions consensuelles commune par commune.""

« Les élections municipales auront lieu le 15 et le 22 mars. Mais nous souhaitons qu’elles aient lieu dans de bonnes conditions » c'est ce qui a annoncé ce jeudi 5 mars Christophe Castaner à la sortie de la réunion ayant rassemblée, au ministère de la Cohésion des territoires, pas moins de six ministres et les associations d’élus locaux.« Des préconisations d’organisation doivent être mises en place et nous travaillons avec les associations d’élus pour définir ces modalités de bon déroulement de vote », a ajouté le ministre qui a mis en place une série des mesures pour limiter l'impact du coronavirus sur la participation au vote.​Mais avant les élections, dont le premier tour est prévu dans un peu plus d'une semaine, il y a les réunions publiques et les meetings de campagne que dans certaines communes peuvent rassembler plusieurs centaines, voir milliers, de personnes.Dans les départements les plus touchés de France, certains préfets ont pris des arrêtés pour interdire tout rassemblement collectif du 1er au 14 mars, veille du scrutin. C’est le cas dans le Morbihan et dans l'Oise, par exemple, où les marchés, lieu de tractage privilégié des militants, sont aussi interdits.Mais quel est le seuil à partir duquel il faut interdire une réunion publique ? Cela, on dirait, est laissé à l’interprétation des élus locaux.C’est au maire de juger et prendre ses responsabilités ? Les interrogations sont nombreuses parmi les candidats corses qui s'interrogent sur les réseaux sociaux.