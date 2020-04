Coronavirus en Italie : la contagion continue de ralentir

MV le Dimanche 12 Avril 2020 à 19:52

La progression du virus semble, très lentement, ralentir en Italie. Même si les autorités italiennes restent prudentes, les chiffres s'améliorent.

Ce dimanche le nombre de nouveaux cas est toujours assez élevé, 4 092 cas positifs ont été enregistrés ce 12 avril (hier +4 694), ce qui porte à 156 363 le nombre total de personnes infectées depuis le début de l'épidémie, les admissions en soins intensifs continuent de baisser pour la neuvième journée consécutive.

Il y a ce 12 avril 3 343 patients en réanimation, 38 de moins qu'hier.

Mais le chiffre le plus important concerne les patients hospitalisés présentant des symptômes: ils sont 27 847, 297 de moins qu'hier.

Les décès aussi continuent à baisser. Même si on déplore 19 899, soit 431 de plus qu'hier, la tendance est nettement à la baisse par rapport aux jours précédents. Il s'agit, en effet, du taux de mortalité le plus bas depuis le 18 mars.

