Coronavirus en Corse : Ce qui est ouvert ou fermé, interdit ou autorisé

Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple

Centres commerciaux

Restaurants et débits de boissons

Salles de danse et salles de jeux

Bibliothèques, centres de documentation

Salles d'expositions

Etablissements sportifs couverts

Musées

médecins généralistes et médecins spécialistes

chirurgiens-dentistes

infirmiers

masseurs kinésithérapeutes

sages-femmes

pharmaciens

Après l'annonce d'Edouard Philippe, ce dimanche 15 mars, Olivier Véran, ministre de la santé, a publié un arrêté ce dimanche au Journal Officiel.Seuls les magasins alimentaires, pharmacies, banques, bureaux de tabac et stations-essence resteront ouverts.Les rassemblements de 100 personnes sont toujours interdits.Pour la première fois, une date de fin de fermeture des établissements est indiquée : ce sera le 15 avril.8 catégories de lieux accueillants du public sont visées par ces mesures :À noter, les bars et restaurants, y compris ceux des hôtels, sont autorisés à maintenir leur activité en cas de vente à emporter ou de livraison.En raison de l'épidémie, le texte prévoit une mesure exceptionnelle. Les personnes qui suivent un traitement chronique, considérées comme à risque, pourront demander leur traitement à une pharmacie, même avec une ordonnance expirée.“Afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, les pharmacies d'officine peuvent dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue, un nombre de boîtes par ligne d'ordonnance garantissant la poursuite du traitement jusqu'au 31 mai 2020”, précise l’arrêté. Et ces médicaments seront “pris en charge par les organismes d’assurance maladie” s’ils sont éligibles au remboursement.Depuis le 3 mars, il n’est plus possible de se procurer librement de masque sanitaire dans les pharmacies. Ils ont été réquisitionnés pour les malades et les professionnels de santé. L’arrêté livre la liste de ces professionnels autorisés à en réclamer gratuitement:Les élèves dans les établissements scolaires ne sont plus accueillis du 16 au 29 mars. Toutefois, l'arrêté précise que les enfants âgés de moins de 16 ans dont les parents exercent une activité indispensable à la gestion de la crise sanitaire seront accueillis, comme ceux des professionnels de santé.