Coronavirus : dix cas positifs supplémentaires en Corse

M. V le Lundi 23 Mars 2020 à 09:50

D’après les données collectées par Santé publique France publiées ce dimanche à 20 heures, la Corse compte désormais 183 cas positifs. 10 de plus depuis la veille.

Depuis quelques jours l'ARS de Corse ne diffuse plus son bulletin quotidien, on ignore donc la répartition géographique de ces malades.

