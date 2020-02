Coronavirus. Pierre Mattei (Corsica Ferries) : "si on nous demandait d'interrompre les rotations avec l'Italie nous le ferions"

"Nous commençons par envoyer un email et un sms, avant le départ, pour informer nos voyageurs sur les risques encourus durant cette période.

A bord de nos bateaux plusieurs annonces sont faites et des informations sont régulièrement communiquées aux passagers.

Tout notre personnel de bord a des mesures d'hygiène à respecter.

Nous appliquons à 100% les mesures des autorités qui sont très claires.

Si demain on nous demandait de distribuer des masques aux passagers nous le ferions, de même si on nous demandait d'interrompre les rotations avec l'Italie.

Je le répète nous appliquons les recommandations du gouvernement et transmettons l'information aux voyageurs."