Coronavirus : Pà Portivechju, arrivé en tête à Portivecchju, suspend sa campagne

Nicole Mari le Lundi 16 Mars 2020 à 15:55

« Du fait de la crise sanitaire, nous suspendons notre campagne et attendons les prochaines dispositions en matière de santé publique ». C’est en ces termes que la liste Pà Portivechju, conduite par Jean-Christophe Angelini, qui est arrivée largement en tête au 1er tour des élections municipales avec 45 % des suffrages, avertit ses militants et sympathisants de la fermeture des permanences et de l’arrêt des opérations. Dans un communiqué, la liste appelle les Corses au strict respect des consignes sanitaires pour lutter contre l’épidémie de Coronavirus.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements