Coronavirus : Les préconisations de la CFE CGC Corse. FO demande la fermeture des bureaux de poste

Le virus se diffuse de plus en plus et les agents de La Poste sont très inquiets. La Poste n’a pas une attitude rassurante en termes de moyens et de communication : toujours pas de gel hydroalccolique dans la grande majorité des bureaux. Encore une fois, des « mesurettes » qui sont prises dans certains bureaux ne le sont pas ailleurs, créant ainsi un sentiment d’iniquité parmi les salariés. Force Ouvrière est très inquiet de la gestion de cette crise et surtout du manque d’information. N’oublions pas que le tiers des clients de La Poste est constitué de personnes à risque (personnes âgées, malades, …).Nous espérons que La Poste va prendre des mesures adéquates pour préserver la santé de nos agents et de nos clients. Force Ouvrière a donc demandé à la direction régionale de La Poste la fermeture de tous les bureaux de poste de Corse pour une durée indéterminée, ceci afin de se conformer aux mesures déjà prises dans d’autres administrations et entreprises.