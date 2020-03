Coronavirus - Les cours de musique se poursuivent aussi, malgré le confinement

Emmanuelle Mariini est professeure d’Education Musicale et Chant-Choral au Collège Campo Vallone de Biguglia. Comme nombre de ses collègues enseignants, en raison du confinement elle a dû, à regret, quitter son établissement.



Comment dispense t-elle ses cours aujourd’hui ?

« Mon enseignement s’adresse aux élèves de la 6ème à la 3ème, c’est-à-dire à des élèves de 11 à 15 ans et cette année j’enseigne à environ 200 élèves et consiste à dispenser un enseignement formant l’auditeur et le spectateur de demain. Développer la culture musicale et artistique, donner l’envie de pratiquer un instrument en dehors du collège, donner les clefs pour découvrir et apprécier des univers musicaux non familiers. Le cours d’éducation musicale se divise en plusieurs activités. L a pratique d’écoute, la pratique vocale, la pratique instrumentale, la création. »



«Avec l’enseignement à distance, il a fallu s’adapter et passer au tout numérique. L’ensemble des cours d’éducation musicale est en ligne et l’on y trouve des textes, des audios, des vidéos, des quizz. C’est un travail individuel. J’ai aussi réalisé des vidéos pédagogiques. Les vidéos de l'enseignant appelées capsules sont visibles par les élèves sur le site. Ils les visionnent puis ils envoient l'avancée de leur travail réalisant à leur tour des audios ou des vidéos que nous échangeons pour conseils et corrections. Cela permet aux élèves de se mettre en situation de chanteur, de musicien, de critique musical. C’est une approche pédagogique et didactique à mon avis intéressante mais pas suffisante. Cela permet un suivi individualisé des élèves et une communication et un soutien de proximité apprécié des élèves et des familles. Mais, c’est plus compliqué d’apporter aux élèves en difficulté toute l’aide dont ils auraient besoin. Rien ne remplace l’enseignement en présentiel. Ce type de travail met en outre en lumière une fracture numérique reflet d’une fracture sociale. Tous les élèves n’ont pas le même accès aux ressources numériques et à l’informatique. L’ensemble des enseignants réalisent un travail formidable, extrêmement chronophage, pour que les élèves aient le moins possible à pâtir de cette situation. L’enseignement de la musique est un enseignement du partage où la notion de collectif prend toute sa valeur. La musique est un vecteur important de lien social. Mais vivement la fin du confinement car j’ai hâte de retrouver mes élèves pour faire de la musique ensemble ».