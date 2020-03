Coronavirus : L'Italie isolée du reste du monde

Le soir du 8 mars gouvernement italien a placé l’ensemble du pays en « zone protégée » pour mieux lutter contre l’épidémie de Covid-19, forçant de nombreuses compagnies aériennes à suspendre leurs liaisons vers le pays.

Seuls les déplacements répondant à « des impératifs professionnels dûment vérifiés et à des situations d’urgence pour des raisons de santé » sont désormais permis vers, depuis et en Italie suite au décret annoncé le 9 mars et valable jusqu’au 4 avril 2020. Si Alitalia n'a pas encore mis à jour ses prévisions de vols, British Airways, Ryanair et EasyJet, Royal Air Maroc, , Wizzair, Delta Airline ont interrompu ce 10 mars les liaisons aériennes, et à partir du 14 mars sera le tour d'Air France « et ce, jusqu’à nouvel ordre ».

Avec plusieurs communiqués, les compagnies précisent que les clients « pourront, s’ils le souhaitent, reporter ou annuler leur voyage leur voyage à une date ultérieure».

L'Autriche, Slovénie, Albanie, Maroc et Malte ont fermé leurs frontières avec la République italienne



Malte

Le Premier ministre maltais, Robert Abela, a décidé pour la suspension de toutes liaisons - aériennes et maritimes - avec l'Italie. Plus de 9 mille résidents italiens vivent à Malte, auxquels il faut ajouter au moins 15 mille autres pour le travail, les études ou le tourisme qui sont donc bloqué sur l'ile.



L'Autriche bloque tout

La fermeture des frontières par l'Autriche n'a pas été convenue avec l'Italie, comme annoncé par le chancelier Sebastian Kurz, mais simplement notifiée à l'ambassadeur d'Italie à Vienne après qu'une décision avait déjà été prise. Toutes les liaisons aériennes, ferroviaires et routières entre les deux pays sont suspendues pour faire face à la lutte contre les coronavirus.



Le Maroc aussi

Le Premier ministre marocain, Saad Eddine el-Othmani, a annoncé la suspension de toutes les liaisons vers et depuis l'Italie pour contenir la propagation du coronavirus. Sur son compte Twitter il a écrit: "En raison de la propagation du coronavirus en Italie, le gouvernement marocain a décidé de suspendre tous les voyages à destination et en provenance de l'Italie jusqu'à nouvel ordre".





Le gouvernement espagnol a décidé d'interdire les vols directs entre l'Italie et l'Espagne jusqu'au 25 mars, rapporte le quotidien El Pais.