Coronavirus : L'Italie du nord en quarantaine

Les mesures

La nouvelle est officielle : le nord de l'Italie est en quarantaine. Le gouvernement de Giuseppe Conte a émané ce 8 mars un décret pour endiguer la propagation du Covid-19 en Italie.Après la fermeture des écoles et des universités jusqu'au 15 mars, le gouvernement italien a mis en quarantaine un quart du pays, soir plus de 15 millions d'Italiens.La Lombardie, capitale économique du pays et 14 villes de la Vénétie, de l'Emilie-Romagne, des Marche et du Piémont sont également concernées :Modène, Parme, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro et Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padoue, Trévise et Venise.Les déplacements seront strictement limités à l'entrée et à la sortie de ces territoires, et à l'intérieur de cette zone. Ne seront possibles que les déplacements répondant à des "impératifs professionnels dûment vérifiés et à des situations d'urgence, pour des raisons de santé".Tous les événements et compétitions sportives, quelle qu'en soit la nature, sont suspendus. Seules les compétitions ou entraînements des sportifs professionnels participant aux Jeux olympiques ou à des manifestations nationales ou internationales sont autorisés, à condition qu'ils aient lieu à guichets fermés.L'Italie ferme ses musées, théâtres, cinémas, églises et lieux de culte et autres salles de spectacle sur tout son territoire jusqu'au 3 avril.Bars et restaurants pourront rester ouverts, de 8 heures à 18 heures à condition de respecter une distance de sécurité d'au moins un mètre entre les clients. Cette disposition concerne également les autres activités commerciales. Les centres commerciaux et grands magasins devront rester ouverts que du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures.