Coronavirus : L'Allemagne déconseille les séjours en Corse

Victoria Leoanardi le Jeudi 10 Septembre 2020 à 13:36

L'Allemagne déconseille à ses ressortissants de se rendre en Corse et dans trois autres régions métropolitaines françaises - Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine - à titre de précaution contre le Covid-19. Cela implique que les touristes revenant de ces territoires seront désormais dans l'obligation de se soumettre à un test de dépistage à leur retour et de rester en quarantaine dans l'attente du résultat, a indiqué ce mercredi le ministère des Affaires étrangères allemand.



Le gouvernement Merkel invite également ses ressortissants à éviter les régions de Dubrovnik-Neretva et de Pozega-Slavonie en Croatie, ainsi que les villes de Prague, en République tchèque, et de Genève, en Suisse, en raison d'un fort taux de contamination.

