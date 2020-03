Coronavirus - Interdiction de travaux : au tour de Bastia

L'arrêté en date du 25 Mars 2020 souligne que "les chantiers de construction relatifs aux travaux de maçonnerie, gros œuvre, réseaux divers ainsi que tout chantier de travaux publics et privés sont interdits sur la Commune de Bastia pendanttoute la durée légale du confinement lié au Covid-19".





Cette interdiction ne concerne pas les chantiers nécessaires aux besoins de la population ou non susceptibles d’être différés.



En cas de maintien d’un chantier, les employeurs devront faire appliquer les gestes barrières et les précautions définies par l’Agence régionale de Santé et par le décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire."