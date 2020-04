Coronavirus. Escroquerie aux masques en Haute-Corse : un homme arrêté

Le 19 mars dernier, vers 15h30, cet homme s’était rendu en voiture sur la commune de Zalana pour y faire du démarchage à domicile de masques chirurgicaux qu’il avait achetés sur Internet. Il a ainsi pu vendre à deux reprises à des personnes âgées, un lot de 10 masques à 39,90 € le lot. Ces dernières ayant déposé plainte, une enquête a été confiée aux services de la brigade territoriale de gendarmerie d’Aleria.

Celle-ci a permis la saisie de masques au domicile de sa compagne et dans son véhicule ainsi que 80 € provenant de la vente des masques.

En l’absence de marque et d’indication susceptible d’identifier leur provenance, les masques ont, après vérification auprès d’un personnel de santé, été détruits.

A l’issue des investigations, le mis en cause, déjà connu pour une affaire de travail dissimulé en 2004, a fait l’objet d’une contravention en CRPC à la date du 7 octobre 2020 à 8h30 pour pratiques commerciales trompeuses, travail dissimulé par dissimulation d’activité, outre les contreventions de déplacement hors du domicile sans document justificatif conforme dans une circonscription territoriale où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, défaut de contrôle technique et non changement d’adresse sur certificat d’immatriculation.