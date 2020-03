Coronavirus. En Italie le masque de plongée Decathlon se transforme en respirateur

L’Italie cherche par tous les moyens à combattre l’épidémie de Covid-19 qui a déjà fait plus de 7 500 victimes.

A Brescia, une des villes les plus frappés par le Coronavirus, les hôpitaux sont à l'agonie et ils manquent des respirateurs pour "essayer des sauver les malades". Un médecin de l'hôpital de cette ville du Nord a breveté un respirateur à partir du masque de plongée EasyBreath de Décathlon et contacté une start-up du coin spécialisée dans l’impression 3D pour lui demander de fabriquer des valves pour l’oxygène et de les adapter à ces masques.

Isinnova, entreprise spécialisée dans l’impression 3D, a donc imprimé des valves de respirateurs qui ont été appliquées sur les masques et testées sur des patients. Les essayes sont pour le moment concluants et les masques ont commencé à être utilisées aussi dans autres hôpitaux italiens.

Dans une situation normale, les valves utilisées doivent être certifiées, elles doivent passer tous les tests mais en Italie la situation est tellement désespérée "que tous les moyens sont bons pour sauver de vies", a déclaré à la presse le directeur de l'hôpital de Brescia.