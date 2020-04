Coronavirus. En France 471 morts de plus ce jeudi à l'hôpital et des chiffres inquiétants dans les Ehpad

De premiers chiffres, parcellaires et inquiétants, en provenance des maisons de retraite ont été rendus officiels ce jeudi soir par le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon qui a fait état 884 décès du Covid-19 dans ces établissements depuis le début de l'épidémie. Au total, la France déplore 471 décès de plus ce 2 avril pour un total de plus de 5300 morts dont 4.503 dans les hôpitaux français.

6.399 patients gravement atteints sont aujourd'hui placés en réanimation, soit 382 patients de plus en 24 heures.



Invité de de Gilles Bouleau ce soir sur TF1 le premier ministre Edouard Philippe appelle les Français à un respect strict du confinement. « Certes c’est le printemps, certes ce sont les vacances dans certaines zones. Mais elles ne doivent pas ruiner le confinement des trois dernières semaines. » Il fait appel « à un civisme collectif ».