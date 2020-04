Coronavirus - En Corse, 44 306 personnes au chômage partiel soit 57% des salariés

La France compte aujourd'hui 9 millions de salariés au chômage partiel, soit "près d'un salarié sur deux" d'après la ministre du Travail, Murielle Pénicaud. En Corse, ce sont 44 306 personnes qui bénéficient de l'activité partielle selon les chiffres de la DARES datant du 14 avril. Cela représente 57% des salariés de l'île contre 47 % sur le territoire national.





A ce titre, plus de 7 642 demandes de chômage partiel ont été formulées par les entreprises de l'île cela représente 0,8% des demandes au niveau national. Aujourd'hui, 55% des établissements ont fait une demande d'activité partielle. Les secteurs les plus touchés sont le commerce suivis du bâtiment, de la restauration, des cafés et hôtels. Des secteurs assez similaires au territoire national où le commerce se place également en première position, l’hébergement et la restauration suivent derrière accompagnés de la réparation automobile et la construction.



Pour Isabel De Moura, directrice régionale de la Direccte de Corse, "les secteurs impactés correspondent à l'organisation des entreprises mais aussi à leur taille".

La Corse compte 95,7% d'entreprises de moins de 10 salariés. Celles-ci sont les plus susceptibles de recourir au chômage partiel.



Une recette salée



Les premiers remboursements de salaires ont commencé à être versés aux entreprises.

La Direccte de Corse a déjà recensé 3 538 demandes de remboursement. Ce qui équivaut à 7 millions 800 000 euros de versements de l'Etat en moyenne sur 6 mois rien que pour la Corse.

Si les 7 642 demandes de chômage partiel pour l'île sont validées, le montant estimé de la somme à verser par l'Etat sera de près de 193 millions d'euros.