Coronavirus : Deux nouveaux cas identifiés en Haute Corse

Rappel des recommandations à suivre

Les mesures de prévention, de détection et de protection qui permettent de limiter la circulation de ce virus sur notre territoire sont plus que jamais d’actualité.



· Se laver les mains très régulièrement.

· Tousser ou éternuer dans son coude.

· Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades

· Utiliser des mouchoirs à usage unique.

· Porter un masque quand on est malade (sur prescription médicale).



Le numéro vert national est accessible 24h/24 au 0800 130 000 pour toute information non médicale (appel gratuit). En cas de symptômes médicaux, le bon réflexe est toujours d’appeler le 15.