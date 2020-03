Coronavirus. Des mesures spécifiques prises pour les élections municipales à Ajaccio

Les bureaux de vote seront aménagés de sorte à limiter les situations de promiscuité prolongée et le croisement des flux. Les membres du bureau de vote se laveront et se désinfecteront les mains avec une solution hydroalcoolique le plus régulièrement possible et limiteront la manipulation des titres d’identité, en privilégiant le contrôle visuel des pièces. Une signalétique précise sera mise en place tout au long de l’opération de vote. Sur proposition du maire, la Préfecture a décalé l’heure de clôture du scrutin à 19H (au lieu de 18H) afin d’éviter les pics d’affluence.





À l’entrée du bureau de vote

Les agents s’assureront qu’il n’y pas de regroupements à l’intérieur des bureaux de vote, de sorte que les électeurs se tiennent si possible à 1 mètre les uns des autres dans la file d'attente. À l’entrée du bureau de vote, les affiches de Santé publique France et « des bons gestes à adopter » seront apposées de manière visible. Du gel hydro alcoolique sera disposé à l’entrée de chaque bureau de vote et sur la table où l'identité des votants est vérifiée. Les électeurs seront invités à se laver les mains avant et après leur vote. Les toilettes seront clairement indiquées : du savon et des essuie-mains à usage unique seront mis à disposition. Pour les personnes présentant des signes d’infection respiratoire, des masques seront distribués. Le port du masque chirurgical n’est pas recommandé sans présence de symptômes.